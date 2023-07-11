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        Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç TIR'la çarpıştı: 9 yaralı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın TIR'la çarpışması sonucu, 9 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 03:00
        Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç TIR'la çarpıştı: 9 yaralı
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        Metin K. yönetimindeki hafif ticari araç, Bandırma-Bursa kara yolunun Ömerli Mahallesi'ne dönüş kavşağında Lütfü Arslan idaresindeki TIR'la çarpıştı.

        Kazada, sürücü Metin K. ile aynı araçtaki Emine, Muhammed Ahmet, Mahmut Abdullah ve Fatma Zeynep Karabağ ile Canan, Aişe Hümeyra, Elif Sare ve Yüsra Hilal Kurt yaralandı.

        Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olay yerine gelen polis ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucu Metin K'nin kırmızı ışık ihlalinde bulunduğu belirlendi.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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