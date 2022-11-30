Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Balıkesir'de 'kesin korunacak hassas alan' ilanı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre; Balıkesir Ayvalık'ta iki ayrı doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Kocaeli Derince'deki bir bölge ise 'riskli alan' ilan edildi

Giriş: 30.11.2022 - 02:26 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de 'kesin korunacak hassas alan' ilanı Resmi Gazete'de
Balıkesir'de 'kesin korunacak hassas alan' ilanı
0:00 / 0:00
AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki ayrı doğal sit alanının "kesin korunacak hassas alan", Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Deniz mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Küçükköy Mevkii Doğal Sit Alanı ile Küçükköy-Sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda sınır ve koordinatları belirlenen alan kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

AA'nın haberine göre; Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz mahallesi sınırları içerisinde kroki ile sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu karar 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Karabük'te ev yangını: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Karabük'te ev yangını: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Bağcılar'da hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Bağcılar'da hafriyat kamyonu devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Otomobil yol kenarındaki römorka çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil yol kenarındaki römorka çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil 75 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.