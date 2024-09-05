Balıkesir'de kent lokantası açılıyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında gündeme gelen 50 liralık tabldot tarife ücretli kent lokantaları kararı oy çokluğu kabul edildi. Belediyeye ait Toplu Taşıma Merkezi'ndeki kafe "Yakın Lokantası" adıyla hizmet vermesi için ekipler çalışmalara başladı.

Günün belirli saatlerinde ve dar gelirli vatandaşa hizmet verecek olan lokantada 3 çeşit yemek 50 TL'den servis edilecek. Menüde 1 kase çorba, 1 tabak ana yemek (et veya sebze), 1 tabak pilav veya makarna, 1 kase cacık veya komposto, 1 adet ekmek yer alacak.

20 İLÇEDE AÇILACAK Proje kapsamında 20 ilçede kent lokantası açılacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar için bunun ciddi bir nefes alma fırsatı olduğunu ifade etti. REKLAM "ESNAFIMIZLA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ" Proje kapsamında esnafı mağdur etmeyeceklerini de vurgulayan Başkan Akın şunları söyledi: "Ekonomik sıkıntı insanların sofrasına girdi. Vatandaşımızı gıda noktasında uygun fiyatlı yemeklerle desteklemek için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Ayrıca esnafın olmadığı yerde eşraf olmaz. Bu projede zaman gelecek esnafımızla işbirliği yapacağız.

İKİNCİ AŞAMA YAKIN TIR LOKANTALARI Toplu Taşıma Merkezi'ne açacağımız Yakın Lokantası'nı ay sonuna kadar açmayı planlıyoruz. Yakın lokantalarının ikinci aşaması ise Yakın TIR lokantalarımız olacak. Şimdilik 1 TIR'ımız hazır. Bu TIR'da tabldot halinde 3 çeşit yemeği 50 liraya vereceğiz. TIR'lar önceden belirlenen farklı noktalarda hizmet verecek. Belediyemizin yakın lokantası gibi projeleri, yerel ekonomiyi canlandırırken aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynuyor."