Alkışların efendisi 'Yandaki Oda'

Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali, 1932'de 'Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica' adıyla başladı.

O tarihten bu yana her yıl ağustos sonu ya da eylül başında Venedik'te düzenlenen Venedik Film Festivali, dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.

Uluslararası film festivallerinde hangi filmin ne kadar süre alkışlandığı büyük önem taşıyor. Zira, galalara katılanlar, alkış süreleriyle yarışma filmlerinin jürisine bir mesaj veriyor.

Bu yılki Venedik Film Festivali'nde şu ana kadar en uzun süreli alkışı alan film, 'The Room Next Door' oldu. İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın İngilizce dilindeki ilk uzun metraj filmi, 'The Room Next Door', 17 dakika boyunca alkışlandı.