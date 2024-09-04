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        Haberler Spor Transfer Galatasaray Osimhen transferini açıkladı! İşte maliyeti... - Futbol Haberleri

        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı! İşte maliyeti...

        Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'in kiralandığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, Osimhen'e 2024-2025 sezonu için 6 milyon euro maaş vereceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 19:03 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:58
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        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
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        Galatasaray, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'i resmen kadrosuna kattı. 25 yaşındaki golcü, 1 sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.

        Galatasaray, Osimhen için kiralama bedeli ödeyemeyecek.

        Nijeryalı golcü, sarı kırmızılılardan yıllık 6 milyon euro kazanacak.

        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
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        Galatasaray'dan yapılan KAP açıklaması şu şekilde;

        "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

        Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.

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