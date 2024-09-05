İstanbul'da 2 şüpheli, kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde silahla vurularak gasp edilen kuyumcu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sonrası içinde 1 kilogram altın olan çantayı alıp kaçan 2 şüphelinin görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı
Sultangazi'de, evinin önünde gasp edilerek silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaşamını yitirdi.
AA'nın haberine göre; 50. Yıl Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 38 yaşındaki M.M, dükkanını kapattıktan sonra evinin önünde silahla vuruldu.
ŞÜPHELİLER İÇİNDE 1 KİLOGRAM ALTIN OLAN ÇANTAYI ÇALIP KAÇTI
Saldırganlar, kuyumcunun içinde yaklaşık 1 kilogram altın olduğu tahmin edilen çantasını alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırıda ağır yaralanan M.M, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, saldırı sonrası olay yerinden kaçan 2 şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.