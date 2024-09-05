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        Haberler Gündem Güncel İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor | Son dakika haberleri

        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor

        İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Sanıklardan 4'ü ifadelerinde uçlamaları kabul etmezken, İZSU ve Gediz Elektrik sorumluları birbirlerini suçladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.09.2024 - 09:42 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:16
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        • 1

          İzmir'de elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün başlıyor. 13'ü tutuklu 42 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Peki sanıklar neyle suçlanıyor? Sanıkların kaç yıla kadar hapsi isteniyor? İşte İzmir'deki elektrik akımı faciası davasına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          Kentte, 12 Temmuz'da meydana gelen sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından yargılama süreci başlıyor.

        • 3

          İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan ve 22,5 yıla kadar hapis cezaları istenen 42 sanık, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

        • 4

          İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, kurumun önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu sanıklar, iddianamede yöneltilen suçlamalarla ilgili hakim karşısına çıkacak.

        • 5

          BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KUSURLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

          İddianamede yer alan bilirkişi raporlarında, kazada Gdz Elektrik ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün asli kusurlarının olduğu, olayın gerçekleşmesinde öngörülemeyecek ve önlenemeyecek herhangi olağanüstü doğa olayının bulunmadığı, vefat edenlerin olayın gerçekleşmesini tetikleyecek herhangi bir tehlikeli hareketlerinin ve kişisel kusurlarının olmadığı görüşü yer almıştı.

        • 6

          Olayın yaşandığı gün ızgaraların yağmur suyunu tahliye edemediği, ızgaraların rutin bakım ve temizliğinin olması gerektiği şekilde yapılmadığı kanaatine varıldığının kaydedildiği raporda, yer altı elektrik kablolarının döşendiği kazının olması gerekenin yarısı kadar yapılmasının olayın yaşanmasında doğrudan etken ve ağır kusur olduğuna yer verilmişti.

        • 7

          İZSU Genel Müdürü Erdoğan, iddianamede yer alan ifadesinde kurum bünyesinde 7 bin personelin bulunduğu ve İzmir ile 30 ilçenin tümüne hizmet verildiğini, her olaya bizzat genel müdür tarafından müdahale edilmesi ve genel müdürün sorumluluğunun doğmasının kabul edilebilir olmadığını söylemişti.

        • 8

          Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ise yapılan tadilat ve onarım işlemlerinden soruşturma sonrası haberdar olduğunu belirtmişti.

          Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu da görev süresinde kurumdaki görevlilerle hareket ettiğini, bu görevlilerin her birinin görevleri çerçevesinde yaptıkları hatalardan kendisinin sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını savunmuştu.

        • 9

          Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 14'ü tutuklanmış, 1 kişi itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

        • 10

          Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan 10 kişiden, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, kurumun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verilmişti.

        • 11

          DURUŞMADA TUTUKLU SANIKLARIN İFADELERİ ALINIYOR

          Şu ana kadar 4 sanık dinlendi. Gediz elektrik sorumluları 9 yıldan bu yana kablolalarla ilgili bir sorun yaşanmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

          İZSU sorumluları da suçlamaları kabul etmedi. Taraflar birbirlerini suçladı.

        • 12

          Duruşma devam ediyor.

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