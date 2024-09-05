Kamyonun altına girdi: 2 ölü, 8 yaralı
Gaziantep'te bir otomobil kamyonun altına girdi, kazada 2 küçük kardeş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, önünde ilerleyen kamyonun altına giren otomobildeki kardeşler Esma Aydın (12) ve Zeynep Kübra Aydın (15) yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
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Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Yavuzeli karayolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Ömer Çelik yönetimindeki kamyonun altına girdi.
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İKİ KARDEŞ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan otomobilde bulunan Esma Aydın ve Zeynep Kübra Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kazada yaralanan 8 kişi ise Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Esma ve Zeynep Kübra Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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