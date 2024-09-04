Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or adayı!

İtalya Serie A ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne aday gösterildi.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından duyuruldu.

2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı. Galatasaray'ın İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen de geçen yıl listede yer alırken bu yıl adaylar arasında bulunmuyor.