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        Haberler Dünya Olimpik atlet Rebecca Cheptegei erkek arkadaşının benzinli saldırısı sonucu hayatını kaybetti! | Dış Haberler

        Olimpik atlet Rebecca Cheptegei erkek arkadaşının benzinli saldırısı sonucu hayatını kaybetti!

        Ugandalı Olimpik atlet Rebecca Cheptegei, erkek arkadaşının korkunç saldırı sonucu hayatını kaybetti. Erkek arkadaşının üzerine benzin dökerek yakılması sonucu hayatını kaybeden 33 yaşındaki Cheptegei'nin vücudunun yüzde 75'inden fazlasının yandığı ve hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:37
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        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
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        Ugandalı Olimpik atlet Rebecca Cheptegei, erkek arkadaşının korkunç saldırısı sonucu Kenya'da hayatını kaybetti.

        33 yaşındaki ünlü atlet Rebecca Cheptegei, Pazar günü erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yakmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı, Cheptegei'nin tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı açıklandı. Korkunç saldırıda Cheptegei'nin vücudunun yüzde 75'inden fazlasının yandığı belirtildi.

        Paris Olimpiyatları'nda 44. olan Cheptegei, Kenya'da yaşıyordu.

        Yetkililer, Cheptegei'nin Kenya'da Ekim 2021'den bu yana öldürülen üçüncü kadın atlet olduğunu bildirdi.

        Uganda Olimpiyat Komitesi Başkanı Donald Rukare, Cheptegei'nin uğradığı korkunç saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Olimpiyat atletimiz Rebecca Cheptegei'nin erkek arkadaşı tarafından vahşice saldırıya uğramasının ardından üzücü bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrendik. Kadınlara yönelik şiddeti kınıyoruz." dedi.

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        #Rebecca Cheptegei
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