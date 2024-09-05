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        Haberler Gündem 3. Sayfa Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!

        Bursa'da kendisini kaçıran eski nişanlısı tarafından ormanda kurşun yağmuruna tutulan Elif B.'den yürek burkan bir haber daha geldi. Korkunç olayda önce sol bacağı kesilen genç kızın, bu kez de sağ bacağı diz kapağının üzerinden kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:07
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        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
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        Bursa'da kendisini kaçıran eski nişanlısı Arda Tırkaz (28) tarafından bıçaklanıp, pompalı tüfekle vurulan Elif B.'nin (27) diz kapağının üzerinden kesilen sol bacağının ardından sağ bacağı da diz kapağının üzerinden kesildi.

        DHA'nın haberine göre taburcu edilen ve ameliyatlardan önce, "Bacağım kesilirse ne yaparım, nasıl yürürüm?" diyerek ağlayan genç kadının psikolojik destek aldığı belirtildi.

        Olay, 2 Ağustos'ta Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Tırkaz, kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski nişanlısı Elif B.'nin evine gitti. Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu iddiasıyla tartıştığı Elif B.'yi silah zoruyla kaçırdı. Tırkaz, kaçarken de eve av tüfeğiyle ateş etti. Arda Tırkaz, kullandığı araçla Elif B.'nin erkek arkadaşının gitmiş olabileceğini düşündüğü Refik Yiğit'e ait kıraathanenin önüne gitti. Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişi ile iş yerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma'yı yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda, bacağından yaralanan Sırma ve 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

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        POLİS, ARACI DRON İLE DE TAKİP ETTİ

        Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Arda Tırkaz, araçta ATS (Araç Takip Sistemi) bulunması nedeniyle takip edilmemek için Millet Mahallesi'nde yolunu kestiği Yasin Taştan'ın kullandığı 16 BJS 128 plakalı otomobili gasp etti. Hafif ticari aracı burada bırakan Tırkaz, gasp ettiği otomobile Elif B.'yi de alıp, olay yerinden uzaklaşırken, çevrede önlem alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri dron ile otomobili havadan takibe aldı. Aracın son olarak Cumalıkızık Mahallesi'ne yöneldiğini tespit eden ekipler, burada jandarma ile plakası sökülen otomobili buldu. Çevrede araştırma yapan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Masası ekipleri ve jandarma, eski erkek arkadaşı tarafından 300 metre sürüklenip, ormana getirildikten sonra bıçakla ve pompalı tüfekle bacaklarından vurulan Elif B.'nin yardım çığlıklarını duydu. Bu sırada polis ve jandarmanın geldiğini fark eden Tırkaz, aynı pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Elif B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

        Cinayet suçundan cezaevinde yatıp, 2022'de tahliye olan ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Arda Tırkaz'ın cesedi de otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan Elif B.'nin, Arda Tırkaz hakkında 11 Temmuz'da 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu karara rağmen Tırkaz'ın tehditlerinin devam ettiği ve Elif B.'nin elektronik kelepçe talebinin olaydan 6 saat önce reddedildiği öğrenildi.

        "YAŞADIKLARIMA İNANAMIYORUM"

        Tedaviye alındığı hastanede polise ifade veren Elif B., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arda, eski nişanlım. Sorunlu bir kişi. Olay sabahı kıskançlık yüzünden evimi basıp, beni kaçırdı. Evimize tüfekle de ateş etti. Yolda, 'Bana senin erkek arkadaşın kim? Bana söyleyeceksin' diyerek tehditler yağdırdı. Sonra, 'O çocuk, bu kıraathaneye gidiyormuş' diyerek tüfeğiyle iş yerine ateş etti. Ardından beni alıp, uzaklaştı. Yolda, bir başka aracı gasp etti. Ormanlık alanda metrelerce sürükledi. Kendisine, beni bırakması için yalvardım. Kabul etmedi. Ormanda, silahı üzerime doğrulttu. Çok korktum. Sonra iki kez bacaklarıma ateş etti. Yaralandım. Ölümü beklerken polis ve jandarma geldi. Onları görünce intihar etti. Arda'nın intihar anına tanık oldum. O ana ve yaşadıklarıma inanamıyorum."

        6 GÜN ARAYLA 2 BACAĞI DA KESİLDİ

        Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve diz kapağındaki atar damarı parçalandığı için kangren olan Elif B.'nin, doktorlar tarafından sol bacağının kesilmesine karar verildi. Elif B.'nin sol bacağı 10 Ağustos'ta 5 saat süren operasyonla diz kapağının üzerinden kesilirken, saçmaların parçaladığı sağ bacağı da 6 gün sonra 16 Ağustos'ta diz kapağının üzerinden kesildi. Genç kadın, 29 Ağustos'ta taburcu edildi. Ameliyatlardan önce, "Bacağım kesilirse ne yaparım, nasıl yürürüm?" diyerek ağlayan Elif B.'nin psikolojik destek aldığı belirtildi.

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