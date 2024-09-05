Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak

"ŞİRKETİN BİR KISMINI DEVRETTİM"

Tutuksuz sanık Sıla Doğu savunmasında, "Daha önceki vermiş olduğum ifadeyi tekrar ediyorum, kasım ayında 'Dilan Polat' kozmetik şirketini kurdum. 2018 Şubat'ta bir kısmını devrettim, sonra hepsini devrettim" ifadelerini kullandı.

"ENGİN BİZE BİR BABA, ANNE OLDU"

Doğu, "Bir örgüt içinde bulunmamız mümkün değildir, birbirimize aile bağımız var. Biz küçük yaşta ailemizi kaybettik. Engin bize bir baba, anne oldu. Kara para aklama nedir, örgütün ne demek olduğunu araştırırken gördüm" dedi.

"ADIMA KAYITLI SADECE BİR ARABAM VAR"

Sözlerine devam eden Doğu, "Adıma kayıtlı sadece bir aracım var, üzerime bir ev bile yok. Arabamı da kredi ile aldım. Bu suçları tamamen reddediyorum. Vergi ile ilgili bir buçuk senelik vergi borcu ödedim, vergi ile ilgili birtakım yanlışlarımız olmuştur bununla ilgili detaylı bilgiyi avukatım ile vermek istiyorum. Saygılarımla beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

"ÖRGÜTSEL ORTAMIMIZ YOK"

Tutuklu sanık Can Doğu savunmasında, "Daha önce verdiğim ifadeyi tekrarlıyorum. Üstüme atılan suçları kabul etmiyorum. Sıla Doğu ve Dilan Polat ablamdır, Engin Polat eniştemdir ben küçük yaşından itibaren bu kişilerle aile ortamında büyüdüm bu durumda herhangi bir örgütsel ortamımız yoktur" dedi.

"AİLE ŞİRKETİMDE ALDIĞIM TECRÜBE İLE TİCARETE ATILMAK İSTEDİM"

Can Doğu, "Üzerime atılan kara para aklama suçunu kabul etmiyorum. Aile şirketimde aldığım tecrübe ile ticarete atılmak istedim fakat hesaplarım dondurulduğu için bir şey yapamadım beraatimi talep ediyorum" dedi.