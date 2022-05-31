Balıkesir'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Kaza, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana geldi. Emre Yavaş (32) yönetimindeki 10 AGK 538 plakalı pikap, Emendere Mahallesi mevkisinde, park halindeki 10 ZH 645 plakalı kamyona çarptı.

Kazada ağır yaralanan pikap sürücüsü Yavaş ile araçtaki Ezgi Yavaş (29), olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Ezgi Yavaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilen Emre Yavaş'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.