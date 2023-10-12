Balıkesir'de feci kaza

Balıkesir'de seyir halindeyken freni boşalan vinçten atlayan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı
Balıkesir'de tüyler ürperten bir kaza meydana geldi. Seyir halinde iken freni boşalan vinçten atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti diğeri ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde seyir halindeyken freni boşalan vinçten atlayan 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Gönen-Balya kara yolunda, seyir halindeki Hakan Çetin'in (35) kullandığı vincin freni boşaldı.
Aracın durmadığını fark eden sürücü Çetin, vinci yolun kenarında bulunan otluk alana sürdü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Vincin durmaması üzerine sürücü Çetin ile yanında bulunan Yılmaz Çetin (48) araçtan atladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Hakan Çetin ise Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hayatını kaybeden Yılmaz Çetin'in cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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