Akıma kapılan atmaca makilik alanda yangın çıkardı

AA

Alınan bilgiye göre, Susurluk'un kırsal Yahyaköy Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ve Susurluk Belediyesi ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangın, bölgedeki ekili alanlara ulaşmadan kontrol altına alındı. AA'nın haberine göre; yapılan incelemede bir atmacanın elektrik akımına kapılması sonucu bölgedeki kuru otların tutuşarak yangının çıktığı tespit edildi.