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        Haberler Gündem Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen kaya yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 21:59 Güncelleme: 27.02.2024 - 21:59
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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        TOKİ konutlarının bulunduğu alanda istinat duvarı çalışmasına kaya parçaları taşıyan Arif Topal (50) yönetimindeki traktör, Atatürk Mahallesi Ufuk Sokak'ta devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Topal'ın cesedi Edremit Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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