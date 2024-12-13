Balıkesir'de aranan hükümlü, dövme randevusunda yakalandı

Bandırma'da, 7 ayrı suçtan hakkında 12 UYAP aranma kaydı ve toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.A. (25), kendisini müşteri gibi arayarak, dövme yaptığı işletmeye gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7 ayrı suçtan hakkında 12 UYAP aranma kaydı ve toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.A'nın ilçeye geldiğinin tespit edilmesinin ardından kapsamlı bir araştırma başlatıldı.

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POLİS EKİPLERİ MÜŞTERİ GİBİ DÖVME RANDEVUSU ALDI Yapılan incelemede Ş.A.A'nın bir dövme dükkanında randevu sistemiyle çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri müşteri gibi Ş.A.A. ile iletişime geçerek randevu oluşturdu. YAKALANAN HÜKÜMLÜ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ DHA'nın haberine göre; dövme randevusu sırasında düzenlenen baskınla şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.