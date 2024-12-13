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        Haberler Gündem Güvenlik Balıkesir'de aranan hükümlü, dövme randevusunda yakalandı

        Balıkesir'de aranan hükümlü, dövme randevusunda yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla dövme yaptığı işletmede yakalandı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için müşteri gibi dövme randevusu aldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 00:40 Güncelleme: 13.12.2024 - 00:41
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        Balıkesir'de aranan hükümlü, dövme randevusunda yakalandı
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        Bandırma'da, 7 ayrı suçtan hakkında 12 UYAP aranma kaydı ve toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.A. (25), kendisini müşteri gibi arayarak, dövme yaptığı işletmeye gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7 ayrı suçtan hakkında 12 UYAP aranma kaydı ve toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.A'nın ilçeye geldiğinin tespit edilmesinin ardından kapsamlı bir araştırma başlatıldı.

        POLİS EKİPLERİ MÜŞTERİ GİBİ DÖVME RANDEVUSU ALDI

        Yapılan incelemede Ş.A.A'nın bir dövme dükkanında randevu sistemiyle çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri müşteri gibi Ş.A.A. ile iletişime geçerek randevu oluşturdu.

        YAKALANAN HÜKÜMLÜ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        DHA'nın haberine göre; dövme randevusu sırasında düzenlenen baskınla şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Balıkesir
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