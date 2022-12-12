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Haberler Gündem Balıkesir'de Alman uyruklu kadın vahşet kurbanı! -En son haberler

Balıkesir'de tartıştığı Alman uyruklu kadını silahla öldürdü

Kadın cinayetlerindeki dehşet tablosuna bir yenisi daha eklendi. Balıkesir'de Alman uyruklu Gisela Uysal, tartıştığı eski erkek arkadaşı tarafından silahla öldürüldü. Zanlı, cinayetten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

Giriş: 12.12.2022 - 16:23 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de Alman uyruklu kadın vahşet kurbanı! -En son haberler
Balıkesir'de Alman uyruklu kadın vahşet kurbanı!
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AA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadını silahla öldüren kişi, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

AA'da yer alan habere göre, Süleyman K. (66), bir süre önce ayrıldığı Alman uyruklu Gisela Uysal'ın (53) evinin önüne geldi.

HAYATINA SON VERDİ

Burada Gilesa Uysal ile tartışan Süleyman K, silahla ateş ederek kadını öldürdü. Daha sonra kaçarak Zeytinli Mahallesi'ndeki evine giden Süleyman K, aynı silahla kendi son verdi.

Olay yerlerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesetler, buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gilesa Uysal'ın cenazesi, Kadıköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Kadının arkadaşı Neziha Sarı, gazetecilere, üzüntüsünü dile getirdi.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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