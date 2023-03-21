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Balıkçılık ile ilgili TBMM Araştırma Komisyonu kurulacak

Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarıyla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak

Giriş: 21.03.2023 - 03:47 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkçılık ile ilgili araştırma komisyonu kurulacak
Balıkçılık ile ilgili araştırma komisyonu kurulacak
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AA

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre kara ile balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açıldı.

Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden oluşacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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