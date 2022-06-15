Balıkçıl ile yılan balığının mücadelesini bakın kim kazandı!

Manavgat Irmağı’nda balıkçıl ile yılan balığı arasında geçen mücadele kameralara yansıdı.

Yukarı Hisar Mahallesi yaya köprüsü yakınlarında yaşanan mücadele anbean kaydedildi.

İHA'nın görüntülerine göre su yüzeyine çıkan balıkçıl, ağzındaki yılan balığını dakikalarca midesine indirmeye çalıştı. Kazanan taraf ise balıkçıl oldu.

Mücadele sırasında suyun dibine batan ve uzun süre su altında kalan balıkçıl, avını midesine indirdikten sonra Manavgat Irmağı üzerinde gösteri yaptı.