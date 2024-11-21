Balıkçı teknelerine eşlik eden martıların yiyecek bulma telaşı
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında martılar, balıkçıların ağlarından düşen balıkları kapıyor
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Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında yiyecek bulmaya çalışan martılar balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor.
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Martılar, limandan denize açılan balıkçı teknelerini takip ediyor.
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Teknelerin etrafında dönen martılar, büyük göz ağlardan düşen balıkları kapıyor.
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Tekne personeli de Karadeniz'in hırçın sularında kendilerini yalnız bırakmayan martılara zaman zaman küreklerle avladıkları balıklardan atıyor.
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Balıkçı Halil Kurt, martıların kendilerini takip etmesinden keyif aldıklarını söyledi.
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Ağlardan düşen balıkları martıların kaptığını ifade eden Kurt, "Görsel olarak güzel. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar.
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Bizim de hoşumuza gidiyor. Hava sakin olduğunda kanat çırpma sesleri bizi dinlendiriyor" dedi.
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