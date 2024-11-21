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        Haberler Yaşam Balıkçı teknelerine eşlik eden martıların yiyecek bulma telaşı

        Balıkçı teknelerine eşlik eden martıların yiyecek bulma telaşı

        Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında martılar, balıkçıların ağlarından düşen balıkları kapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:07 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:08
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          Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarında yiyecek bulmaya çalışan martılar balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor.

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          Martılar, limandan denize açılan balıkçı teknelerini takip ediyor.

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          Teknelerin etrafında dönen martılar, büyük göz ağlardan düşen balıkları kapıyor.

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          Tekne personeli de Karadeniz'in hırçın sularında kendilerini yalnız bırakmayan martılara zaman zaman küreklerle avladıkları balıklardan atıyor.

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          Balıkçı Halil Kurt, martıların kendilerini takip etmesinden keyif aldıklarını söyledi.

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          Ağlardan düşen balıkları martıların kaptığını ifade eden Kurt, "Görsel olarak güzel. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar.

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          Bizim de hoşumuza gidiyor. Hava sakin olduğunda kanat çırpma sesleri bizi dinlendiriyor" dedi.

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