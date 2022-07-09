Balık zehirlenmesi de diğer gıda zehirlenmeleri gibi kusma, ateş, mide krampı ve baygınlık gibi belirtiler ile kendini gösterir. Balık zehirlenmesi meydana geldiği andan itibaren hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekir. Balık zehirlenmesinin ne kadar sürdüğü, hayati risk taşıyıp taşımadığı ise merak edilen konular arasında yer alır. İşte balık zehirlenmesi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.
Balık Zehirlenmesi Nedir?
Balık zehirlenmesi, balık tüketiminden meydana gelen bir zehirlenme türüdür. Basit gözükse de aslında tehlikeli bir zehirlenme türüdür. Bu yüzden hızlı bir şekilde balık zehirlenmesine müdahale edilmelidir.
Balık Zehirlenmesi Öldürür Mü?
Balık zehirlenmesi ile ilgili en merak edilen konularda biri ölüme yol açıp açmadığıdır. Kimi kişilerde balık zehirlenmesi hafif bir şekilde seyretse de kimi kişilerde ölümcül olabilir.
Balık Zehirlenmesi Kaç Günde Geçer?
Balık zehirlenmesi genellikle balık tüketiminin ardından 2 ya da 3 saat içerisinde kendini gösterir. Ardından bu zehirlenme 3 güne kadar devam edebilir. Müdahale edilmediği takdirde belirtileri 2 haftaya kadar kendini gösterebilen balık zehirlenmesinde müdahale edildikten sonra kişi aynı gün içinde normal hayatına dönmektedir.
Balık Zehirlenmesi İshal Yapar Mı?
Balık zehirlenmesi belirtileri arasında ishal bulunmaz ancak nadir de olsa bazı kişilerde ishal şikayeti de kendini gösterebilir.
Balıktan Zehirlenme Nasıl Anlaşılır?
Balıktan kaynaklı zehirlenmelerde diğer gıda zehirlenmelerinde olduğu gibi kusma ve mide bulantısı şikayeti ortaya çıkar. Balık tükettikten sonra da 2 ila 3 saat arasında bu şikayetle rile karşı karşıya kalınırsa balık zehirlenmesinden şüphelenilebilir.
Balıktan Zehirlenme Belirtileri
- Balık yedikten sonra midede karın ağrısı meydana gelebilir.
- Karın ağrısından sonra sık kusma ve mide bulantısı şikayetleri ortaya çıkar.
- Ateş yükselmesi birden gerçekleşir.
- Mide bölgesinde yoğun kramplar gerçekleşir.
- Baygınlık olabilir.
- Halsizlik ve yorgunluk hissedilir.
- Baş dönmesi meydana gelir.
- Deri üzerinde dökülmeler ve kaşıntılar olabilir.
- Parmaklarda ya da ağızda uyuşma meydana gelir.
- Cilde soğuk su temas edince yanma hissi oluşur.
- Eğer balık zehirlenmesi yoğun bir şekilde gerçekleşiyorsa kişi şok geçirebilir.
Balık Zehirlenmesi Tedavisi
Balık zehirlenmesi vücutta hızlı bir şekilde enfeksiyon ve mantar üretimine sebep olur. Bu yüzden balık zehirlenmesi meydana geldiği anda müdahale edilmesi önem arz eder. Zehirlenmenin ardından zehirli gıdayı vücuttan atmak gerekmektedir. Bu yüzden kusmak için kişi kendini zorlayabilir ve bu şekilde ilk adımda toksinler vücutta atılabilir. Ardından limonlu su ve su tüketimi arttırılır. Zehirlenme ile birlikte hastaneye başvurulara mide yıkaması yapılabilir ya da serum verilebilir. Zehirlenmenin ardından ise mide yorulduğu için tüketilen gıdalara dikkat edilmelidir. Haşlama sebzeler, elma ve limonlu suyun yanı sıra sulu gıda ve çorba tüketimi de tercih edilmelidir. Zehirlendikten sonra en az 2 gün beslenme düzeni bu şekilde devam etmelidir. Mide eski düzenine döndükten sonra aşırıya kaçmadan ve mideyi yormadan eski beslenme düzenine dönülebilir.
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