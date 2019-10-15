15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Balık yağı derin denizlerde yaşayan balıklarda bulunan omega 3 yağ asidinin tablet halinde sunulmuş halidir. Çoğunlukla, somon, kefal, lüfer, uskumru, mersin balığı, ringa, sardalye ve alabalıktan elde edilir. Bu kapsüllere E vitamini eklenerek, raf ömrü uzatılabilmektedir. Bazı balık yağlarına ayrıca A-B1-B2-B3-C-D gibi vitaminlerde ilave ederek, etki alanı fazlalaştırılmıştır.
Balık yağı çocuğun gelişim evresinde çok yararlıdır. İçerdiği omega 3 yağ asitleri kemik yapısını güçlendirir. İçerisinde bulunan D vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesinde yararlıdır. Boy uzatması ile ilgili herhangi bir bilimsel bir veri olmadığı için, boy uzatır denilemez. Ancak gelişim çağındaki çocukların zihinsel ve bedensel gelişimi olumlu yönde etkilediği yapılan araştırmalarla netlik kazanmıştır.
Balık yağı yetişkin kişilerde de çok fazla vitamin ve minareli içermesinden dolayı faydalıdır. İçindeki omega 3 yağ asidi bazı hastalıkları önlemede de etkili olduğundan dolayı, bir hekim kontrolünde kullanılması yararlıdır.
Kalp ve damar rahatsızlıklarında, kolesterolü kontrol altında tutmakta, kötü kolesterolü düşürmektedir
Balık yağı balıklarda bulunur ancak, her gün balık tüketilemeyeceği için, eczanelerde satılan balık yağı tableti kullanılabilir. Ancak bu tableti kendi kafamıza göre değil, bir uzman kontrolünde olmasında yarar var.
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