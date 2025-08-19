Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Balık Ekmek Caz Serisi Emin Fındıkoğlu Orkestrası ile başlıyor

        Balık Ekmek Caz Serisi Emin Fındıkoğlu Orkestrası ile başlıyor

        15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul Boğazı'na taşınan Balık Ekmek Caz Serisi'nin açılışını, Türk cazının yaşayan efsanelerinden piyanist ve besteci Emin Fındıkoğlu Orkestrası yapıyor

        Giriş: 19.08.2025 - 15:01 Güncelleme: 19.08.2025 - 15:02
        Balık Ekmek Caz Serisi Emin Fındıkoğlu Orkestrası ile başlıyor
        29 Ağustos akşamı Bebek İskelesi’nden hareket edecek teknede gerçekleşecek Balık Ekmek Caz Konserleri, gün batımında Boğaz’ın ortasında müzik ve lezzeti bir araya getiriyor.

        Yaklaşık 3 saat sürecek yolculukta caz tutkunları, balık ekmek eşliğinde Emin Fındıkoğlu’nun performansıyla İstanbul’un ritmini yeniden keşfedecek.

        Türk caz sahnesinin öncü isimlerinden biri olan Emin Fındıkoğlu, 1960’lı yıllardan bu yana sayısız konser, festival ve projeyle cazın Türkiye’de yaygınlaşmasına öncülük etti.

        Berklee College of Music mezunu sanatçı, Avrupa ve Amerika’da pek çok önemli müzisyenle sahne aldı. Kurucusu olduğu orkestralarla Türkiye’de büyük caz band geleneğini sürdüren Fındıkoğlu, her dönem genç müzisyenlere alan açarak cazın yeni kuşaklara aktarılmasında da önemli bir rol oynuyor.

        Emin Fındıkoğlu Orkestrası, klasik cazdan modern yorumlara uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilerine her konserde enerjik ve sürükleyici bir müzik deneyimi sunuyor.

        Farklı caz müzisyenleriyle devam edecek Balık Ekmek Caz konser serisinin ikincisi ise 5 Eylül’de, piyanist, besteci ve müzikolog olarak, Rus piyano okulunun geleneklerini ve eserlerini Azerbaycan ve Doğu müzik kültürüne ait mughamlarla birleştirerek kendi özgün jazz‑mugham yorumlarını oluşturan Moskovalı piyanist Riad Mammadov Trio ile devam edecek.

        12 Eylül’de ise Macar caz sahnesinin önemli isimlerinden piyanist Peter Sarik Trio melodik ve doğaçlamaya dayalı performanslarıyla Boğaz’a konuk olacak.

        Gün batımında İstanbul Boğazı'nın ortasında, tekneye özel sahnede gerçekleşecek bu canlı performanslar; “Caz eğlenmek içindir!” mottosuyla, İstanbul’un ruhuna, insanına ve ritmine uygun; özenli ve samimi bir deneyim sunacak.

        Bebek Vapur İskelesi’nden kalkacak olan teknenin buluşma saati 19.00. Etkinliğin biletlerine Biletinial, Biletix , Bubilet ve Passo’dan ulaşılabiliyor.

        #Balık Ekmek Caz Serisi
        #Emin Fındıkoğlu Orkestrası
