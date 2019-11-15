Rolü için 2 ay bale dersi aldı

'Amiral Battı Kaçıyorusss' geçtiğimiz günlerde perdelerini izleyiciye açtı. Oyunun en iddialı karakterlerinden balerin Sevda’ya hayat veren Çiğdem Batur rolü için uzun bir hazırlık süreci geçirdi. İki ay boyunca hem provalara hem de bale derslerine devam eden güzel oyuncu, yetişkin bale kursuna giderek temel bale eğitimi aldı.

Canlandırdığı roller ile ilgili çalışma yapmayı sevdiğini ve gerekli bulduğunu vurgulayan Batur, işiyle ilgili kendini geliştirmeyi ve yatırım yapmayı ve disiplini sevdiğini belirtti. Oyunda Çiğdem Batur'un partneri Rudiyev’i İstanbul Devlet Opera ve balesi baş dansçısı Oliver Spence canlandırıyor.