Bala'da orman yangını

Ankara’nın Bala ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Alevlere Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

ADANA

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Üçtepe Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...