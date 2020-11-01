Bal yapısındaki tokoferol, askorbikasit, flavonoidler ve diğer fenolik maddeler nedeniyle antioksidatif etkiye sahip. Uzmanlar balın mideyi kaplayarak spazmları rahatlattığı ve gastrointestinal sistem üzerinde düzenleyici etki gösterdiğini saptadılar. Cilt üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı pek çok kozmetik ürünün içeriğinde de kullanılan bal, yara izlerinin iyileşmesinde olumlu bir etki gösteriyor. Balın sağlık üzerine etkilerinden bahsedebilmek için yetişkinlerin günde üç, beş yemek kaşığı tüketmeleri gerekiyor. Olumlu etkileri ise yaklaşık bir buçuk, iki ay sonra görülüyor.

Bal çiçeklerde nektar olarak bilinen hafif tatlı sıvının arının vücuduna girip çeşitli salgı ve enzimlerle birleşmesi sonucu oluşur. Bal çok sayıda makro ve mikro besleyiciler, enzimler, probiyotikler, prebiyotikler, vitaminler ve mineraller içerir. Arı nektarın dönüşümünü vücudunda salgıladıktan sonra kovan içindeki peteklere balı boşaltır. Burada sıvısı buharlaşan bal kovan içindeki işçi arıların peteğin ağzını kapatması ile piyasada satın aldığımız son şeklini alır. Bal, yüzyıllardır hem bir gıda hem de sütle karıştırılarak cildi gençleştirmek için kullanılan doğal bir maskedir. Fakat ülkemizde bal genellikle kahvaltıdan başka bir yerde kullanılmıyor ya da çok fazla özelliği bilinmiyor. Oysa doğal bir nemlendirici olan bal hem cildi temizleme hem de cildi pürüzsüzleştirme özelliğine de sahip.

Balda Bulunan Vitaminler Nelerdir?

B1 Vitamini: Cildin genel görünümünü geliştirir.

B2 Vitamini: Cildi serbest radikaller adı verilen ve oksidasyona neden olan moleküllere karşı korur.

B6 Vitamini: Yeni cilt hücrelerinin üretimi için gerekli bir vitamindir. Aynı zamanda cildi nemlendirir ve dış faktörlere karşı koruma sağlar.

B3 Vitamini: İltihap önleyici özelliği vardır. Sivilce ve diğer iltihaplı cilt sorularının iyileşmesine katkıda bulunur. Cildi derinlemesine nemlendirir ve nemin uzun süre kalmasını sağlar.

C Vitamini: Cilt kuruluğunu ve kuruluğa bağlı olarak görülen kaşıntı, kızarıklık ve pullanma gibi sorunları önler. Antioksidan vitaminidir ve güneşin zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlar.

Çinko: Yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerini geciktirir.

Balın Cilde Faydaları Nelerdir?

• Cildi Yeniler: Bal dermatit ve kepek gibi cilt hastalıklarını hafifletir. Hastalıklardan etkilenen bölümlere bal sürüldükten sonra iyileştiği gözlenmiştir. Saç dökülmesine de faydalı olduğu öne sürülmektedir.

• Cildi nemlendirme özelliği vardır; cildinizi nemlendirerek çatlak oluşumunun önüne geçen bal mükemmel bir doğal nemlendiricidir.

• Sivilceleri ve sivilceye bağlı lekeleri giderir. Sivilce tedavisinde tek başına yeterli olmasa da hafif ve orta şiddetteki sivilcelenmeler tedavisinden yardımcı özelliktedir.

• Güneş lekelerini giderir; güneş ışınlarının yüzde, omuzda ve göğüs bölgesinde başta olmak üzere, deride oluşturduğu her türlü lekeyi gidermeden faydalı balın düzenli kullanımı sayesinde, güneş lekelerinizde gözle görülür azalma hissedeceksiniz.



• Güneşin zararlı ışınlarından cildi korur; güneşin zararlı UV ışınlarının ciltte yarattığı bozulmaları azaltır.

• Peeling etkisi ile cildin ölü derilerden arınmasını sağlar; doğal bir peeling maddesi olan bal, ciltteki ölü derinin atılmasına ve cildin tazelenmesine yardımcıdır

• Yeni hücrenin oluşumuna ve doku onarımına katkı sağlar

• Gözenekleri temizler.

• Siyah noktaların geçmesini sağlar.

• Ciltte açık yara varsa çabucak iyileşmesini sağlar.

• Her cilt tipine uygundur. Kuru cilt nemlenir, yağlı olanın nem oranını dengeler.

• Yıpranmış ciltlerin yenilemesini sağlar

• Mantar ve egzamada fayda sağlar.

• Sedef hastalığının tedavisinde etkilidir.

• Elleri yumuşatır ve buruşukluğu giderir.

• İnce tabaka halinde balı yüzünüze sürerseniz cildiniz ışıl ışıl parlar

• Yaşlanma karşıtı etkisi olan bal cildin yaşlanma etkilerini geciktirir

• Bal cildi ölü hücrelerden arındırır

• Çok fazla ve çok sık makyaj yapanlar ciltlerini dinlendirmek ve arındırmak için haftada 1 defa bal maskesi yapabilirler.

Balın Faydalarından Yararlanmak İçin Cilde Nasıl Sürmeliyiz?

Balı cildinize uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta balın hakiki olmasıdır. Yapay tatlandırıcılı balların hiçbir şekilde etkisini göremezsiniz.

Organik ve doğal baldan bir miktar kaseye alıp üzerine çok az su ekleyerek ince bir tabaka sürebileceğiniz şekilde seyreltin ve cilde uygulayın. 15-20 dakika sonra bol su ile durulayın. Bu uygulamayı her gün düzenli yaptığınızda cildinizde kızarıklık, sivilce izleri, siyah noktaların geçmesini sağlamış olacağınız gibi daha yumuşak pürüzsüz bebeksi bir cilde sahip olacaksınız.