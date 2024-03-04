Baklava tarifi: yufkadan, ev yapımı, kolay baklava nasıl yapılır?

REKLAM advertisement1

Baklava, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. İnce yufka tabakalarının arasına ceviz, fıstık veya badem gibi iç malzemelerle doldurulup, tereyağı ile yağlanarak pişirilir ve ardından şerbet ile tatlandırılır. Tatlı, ince dokusuyla ve şerbetin verdiği hafif tatlılıkla öne çıkar. Baklavanın kökeni, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin etkileşimiyle şekillenmiştir. Antik Mezopotamya ve Pers kültürlerindeki benzer tatlılarla ilişkilendirilen baklava, Osmanlı İmparatorluğu döneminde popülerlik kazanmıştır. Günümüzde Türk mutfağının önemli bir parçası olan baklava, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Suriye, Lübnan, İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinde de sevilerek tüketilmektedir.

REKLAM

Baklava yapımı, ustalık ve sabır gerektiren bir süreçtir. İnce yufka tabakaları tek tek açılarak aralarına tereyağı sürülür ve katlanır. Ardından iç malzeme serpilir ve yufkalar katlanarak hazırlanan tepsiye yerleştirilir. Pişirme işleminden sonra, sıcak baklavaya soğumuş şerbet dökülür ve tatlı şerbeti emerek lezzetini tamamlar. Baklavanın lezzeti, ince ve çıtır yufkalarının içindeki dolgun iç malzemesiyle, tereyağının lezzetiyle ve şerbetin tatlılığıyla birleşir. Her lokması ağızda eriyen, lezzetli ve tatlı bir lezzet patlaması sunar.

Soğuk Baklava Tarifi

Baklava, sadece bir tatlı olarak değil, aynı zamanda birçok kültürel ritüel ve özel günlerin vazgeçilmez lezzeti olarak da kabul edilir. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi özel dini günlerde, aileler ve komşular arasında birlik ve beraberliği simgeleyen bir tatlı olarak sunulur. Misafirperverliğin bir göstergesi olarak, ev sahipleri genellikle özenle hazırladıkları baklavaları konuklarına ikram ederler. Soğuk baklava, geleneksel bir tatlı olan baklavanın serinletici ve hafif bir versiyonudur. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir soğuk baklava tarifi:

Hamur için:

1 paket yufka (ince olarak tercih edilir)

250 gram tereyağı veya margarin (eritilmiş)

İç Harç için:

2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı su

Şerbet için:

REKLAM

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 dilim limon

Yarım çay kaşığı limon suyu veya 1 tatlı kaşığı sirke

Üzeri için:

Hindistan cevizi veya dövülmüş fındık/ceviz

Yapılışı:

Hazırlık aşaması:

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Derin bir fırın tepsisini tereyağı veya margarin ile yağlayın.

İç harcın hazırlanması:

Bir kapta dövülmüş ceviz veya fındık, toz şeker ve tarçını karıştırın.

Karışımı iyice harmanlayın ve kenara alın.

Hamurun hazırlanması:

Yufkaları düz bir zemine serin.

Eritilmiş tereyağını veya margarini yufkanın üzerine fırça yardımıyla sürün.

Ardından diğer bir yufkayı üzerine yerleştirin ve tekrar yağlayın.

Bu işlemi 5-6 kez tekrar edin, yufkaları üst üste yerleştirin ve yağlayın.

İç Harcın eklenmesi:

Hazırladığınız cevizli şekerli karışımı yufkaların üzerine eşit şekilde yayın.

Yufkaları rulo şeklinde sıkıca sarın ve bu ruloyu 3-4 cm kalınlığında dilimlere kesin.

Fırınlanması:

Hazırladığınız baklava dilimlerini yağlanmış tepsiye düzgünce dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengini alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Şerbetin hazırlanması:

Baklava fırındayken, şerbeti hazırlamak için tencereye su ve toz şekeri ekleyin.

Şeker eriyene kadar karıştırın ve ardından dilimlenmiş limon dilimini ekleyin.

Kaynamaya başladıktan sonra limon dilimini çıkarın ve limon suyunu veya sirkeyi ekleyin.

5 dakika daha kaynatın ve şerbeti ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Servis ve sunum:

Fırından çıkardığınız sıcak baklavayı, soğumuş olan şerbetin üzerine dökün.

Baklavanın şerbete tamamen emilmesi için yaklaşık 1 saat bekletin.

Servis yapmadan önce üzerini hindistancevizi veya dövülmüş fındık/ceviz ile süsleyin.

Dilimleyerek soğuk olarak servis edin.

Hazır Yufkadan Baklava Tarifi

REKLAM

İşte hazır yufkadan pratik baklava tarifi ev yapımı:

Malzemeler:

1 paket baklavalık hazır yufka

250 gram tereyağı veya margarin

2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık içi

Şerbet için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Yapılışı:

Öncelikle şerbeti hazırlamak için, bir tencereye su ve toz şekeri koyun. Şeker eriyene kadar karıştırın.

Şeker eridikten sonra limon suyunu ekleyin ve 10-15 dakika daha kaynatıp kıvam almasını sağlayın. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Tereyağını eritin ve bir kenarda bekletin. Fırını 180 derecede ısıtın.

Baklavalık yufkaları tezgaha serin. Yufkaları iki ya da üç kat olacak şekilde üst üste koyun.

Üst üste koyduğunuz yufkaların arasına eritilmiş tereyağından sürün.

En üst katta ceviz veya fındık içini serpiştirin.

Yufkaları rulo şeklinde sıkıca sarın.

Ruloyu istediğiniz büyüklükte kesin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Üzerine kalan tereyağından sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengi olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak baklavayı, soğuyan şerbetin üzerine dökün.

Şerbeti çektikten sonra baklavayı dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Bu tarif, hazır yufka kullanarak kolayca ve hızlı bir şekilde lezzetli bir baklava elde etmenizi sağlar.

ÖNERİLEN VİDEO