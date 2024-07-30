Baklabostan Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor
Karabük'teki Baklabostan Tabiat Parkı, şelalesi, orman denizi ve doğal bitki örtüsüyle tatilcilerin ilgisini çekiyor
- 1
Karabük kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 7 yıl önce tabiat parkı olarak ilan edilen Baklabostan'a gelenler, eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.
- 2
Kazdağı köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleriyle kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı Baklabostan, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.
- 3
Bozulmamış tabiatıyla dikkati çeken 37 hektar alana sahip olan tabiat parkı, Baklabostan Deresi üzerinde yer alan yaklaşık 20 metrelik şelalesiyle insanları izlerken dinlendiriyor.
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11