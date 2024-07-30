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        Haberler Yaşam Baklabostan Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor

        Baklabostan Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor

        Karabük'teki Baklabostan Tabiat Parkı, şelalesi, orman denizi ve doğal bitki örtüsüyle tatilcilerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:10
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          Karabük kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 7 yıl önce tabiat parkı olarak ilan edilen Baklabostan'a gelenler, eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.

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          Kazdağı köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleriyle kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı Baklabostan, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

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          Bozulmamış tabiatıyla dikkati çeken 37 hektar alana sahip olan tabiat parkı, Baklabostan Deresi üzerinde yer alan yaklaşık 20 metrelik şelalesiyle insanları izlerken dinlendiriyor.

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