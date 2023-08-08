Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Bakırköy Botanik Parkı'nda tepki çeken görüntüler!

        Bakırköy Botanik Parkı'nda hayvanları öldüren ilgisizlik

        Bakırköy Botanik Parkı'nın son hali ziyaretçilerin tepkisine neden oldu. Tuvaletlerin kapalı olması nedeniyle yayılan pis koku ve gölette yüzen hayvan ölüleri görenleri şaşkına çeviriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakırköy Belediyesinin 2013 yılında 96 bin metrekarelik alanda hizmete açtığı botanik parkı D-100 karayolunun hemen yanında yer alıyor.

        Ulaşımının kolay olması nedeniyle de vatandaşların çokça ziyaret ettikleri mekanlar arasında gelen parkta, son günlerde ziyaretçilerinin gördükleri manzara ilgisizliğin çarpıcı boyutunu gözler önüne seriyor.

        Parkta ilk dikkati çeken şey her yana yayılan pis koku oluyor. Bunun nedeni ise tuvaletlerin kapalı olması. Kuytu köşelerden, ağaç diplerinden gelen pis koku insanları rahatsız ediyor.

        REKLAM

        Bakımsızlığın çarpıcı bir şekilde görüldüğü paktta otlar da sulanmadığı için sararmış ve kurumuş halde.

        Botanik parkındaki hayvanların durumu içe görenlerin içini acıtıyor. Hayatta kalabilmeyi başaran birkaç ördek ve kaplumbağa ise çöplerin kıyısında biriktiği gölette, ölü hayvanlar arasında yaşama tutunmaya çalışıyor.

        Hayvanları öldüren ilgisizliğin her noktada çarpıcı şekilde gözler önüne serildiği parka araçla gelenlerden ise düzenli olarak 25 lira ücret alınıyor.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!'
        Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!'
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Habertürk Anasayfa