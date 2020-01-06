Bakıcıda Amerikan modeli

06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Evimde Bak' projesi çalışan bir anne olan Ayda Kılınç’ın, çocuğuna eğitimli ve güvenilir bir bakıcı arayışı ve bu konuda yaşadığı sorunlar sonucu ortaya çıktı.
Kendisi işteyken çocuğuna bakacak, güvenilir, deneyimli ve eğitimli bir bakıcı bulmakta zorlanan Ayda Kılınç, Türkiye’de kendi ile aynı sorunu yaşayan binlerce çalışan kadının sorununa çözüm bulmak için bu yola girdi.
Şu anda, İstanbul'un tüm ilçelerinde ve Türkiye genelinde 20 ilde hizmet veren 'Evimde Bak', annelerin çocuklarına bakacak kişiyi bulmalarına olanak sağlıyor.
Amerikan usulü bu sistemde siteye giren herkes kendi oturduğu bölgeye yakın bakıcıları görüp, onların profilleri ile eğitimlerini inceleyebiliyor ve çocukları için en doğru kişiye karar verebiliyor. Ayrıca aileler günün istediği saatlerinde de bu hizmeti alabiliyorlar.
ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL EĞİTİM
Evimde Bak, özel eğitime gereksinim duyan otizmli ve down sendromlu çocuklar için de özel ekiplerle çalışıyor. Üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği öğrenci ve mezunları ile, psikoloji bölümü öğrenci ve mezunlarını da bu bölümde bir araya getiriyor.
Çocukların hafta sonlarını AVM’lerde geçirmelerine karşı olan sistem, "AVM’ler çocuklar için sosyalleşme alanı değildir" sloganından yola çıkarak, onların yaratıcılık ve duyularının gelişmesine yardımcı olacak atölyeler açarak ailelere bu alanda da katkı sunuyor.
Bünyesinde bulundurduğu her ekip arkadaşının adli sicil kaydı ve öğrenim durumu incelemesini yapan Evimde Bak genç kadın istihdamına da katkı sağlıyor.
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