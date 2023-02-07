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Bakanlıktan acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı, acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak denetimlere başlandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, elektronik ticaret pazaryerlerine gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapıldığı kaydedilirken, "Öte yandan bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır" bilgisi verildi

Giriş: 07.02.2023 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bakanlıktan fahiş fiyat denetimi
HABERTURK.COM

Ticaret Bakanlığı, acil ihtiyaç malzemelerinde, fahiş fiyat artışlarına karşı denetim başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ilimizi etkileyen üzücü deprem hadisesinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Devlet kurumlarımız başta olmak üzere herkes canla başla çalışmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Öte yandan bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Ayrıca elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır" bilgisi verildi.

Bakanlık açıklamasında, fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağı da aktarılırken, "Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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