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Bakanlıktan depremden etkilenen 11 ilin içme suyu altyapısı çalışmaları açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde ağır hasarlı bölgeler hariç içme suyu altyapısının yüzde 98'inin onarıldığını, vatandaşların içme suyuna erişiminin sağlandığını bildirdi

Giriş: 20.02.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Bakanlıktan açıklama: Depremden etkilenen 11 ilin içme suyu altyapısında çalışmalar devam ediyor! - Güncel deprem haberleri
AA

Depremden etkilenen 11 ilin içme suyu altyapısının yüzde 98i onarılırken, vatandaşların içme suyuna erişiminin sağlandığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İller Bankası (İLBANK) ekipleri depremden etkilenen 11 ilde 172 yerel yönetimde depremzedelerin hayatının normale dönmesi için en büyük ihtiyaçlardan biri olan içme suyuna erişim için belediyelerle seferberlik içinde çalışıyor.

79 YEREL YÖNETİME AİT 800 ARIZA GİDERİLDİ

Ekiplerin 172 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesisinin tamamında yaptığı hasar tespit çalışmaları sonucunda 79 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki toplam 800 arıza giderildi.

Depremden etkilenen 11 ilde, ağır hasarlı bölgeler hariç içme suyu alt yapısının yüzde 98'i onarıldı. Çalışmalar, AFAD'ın arama kurtarma faaliyetlerinin bitmesinin ardından yüzde 100 olarak tamamlanacak.

GAZİANTEP'İN TAMAMINA SU SAĞLANIYOR

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde içme suyu tesislerinde meydana gelen arızalar, İLBANK ve GASKİ ekiplerince 24 saat içinde giderilerek şehrin tamamına içme suyu verildi.

Gaziantep'in depremden ağır hasar gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki içme suyu tesislerinde meydana gelen arızalar da giderilerek yaşamın olduğu tüm alanlara ve köylere içme suyu sağlandı. Ayrıca çadır kent ve konteyner kurulumu yapılan alanların içme suyu ve atık su bağlantıları da tamamlandı.

ADIYAMAN GÖLBAŞI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki iletim hattındaki arızaları giderme çalışmaları devam ediyor. Kısmi olarak içme suyu verilen ilçenin tamamına bugün içme suyu verilmesi planlanıyor.

ANTAKYA, DEFNE VE ELBİSTAN'DA İÇME SUYU VERİLDİ

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de içme suyu arızaları giderilerek yaşam alanlarının tamamına içme suyu verildi.

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