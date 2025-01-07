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        Haberler Bilgi Bakanlık 250 vergi müfettişi alımı başvuru tarihleri, yazılı sözlü sınav konuları ve tarihi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 vergi müfettişi alıyor! İşte başvuru tarihleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 250 vergi müfettişi için bir iş ilanı açtı. 200 kişi; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından, kalanlar ise mühendislik fakültesi mezunlarından alınacak. Başvurular çevrim içi bir şekilde yapılacak. İşte, başvuru tarihi ve çift aşamalı sınav hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 10:38 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:38
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        • 1

          Hazine ve Maliye Bakanlığı, 250 vergi müfettişi alıyor. Adayların, başvurularını çevrim içi bir şekilde tamamlaması ardıdan yapılacak yazılı ve sözlü sınavı geçmesi gerekiyor. İşte, vergi müfettişi alımında bilinmesi gereken tüm detaylar...

        • 2

          HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Hazine ve Maliye Bakanlığı, evrgi müfettişi alımları 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayıp 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecek.

          Adaylar tarafından giriş sınavı başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacak.

        • 3

          VERGİ MÜFETTİŞİ ALIMI SINAV TARİHLERİ NEDİR?

          Giriş sınavı; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara’da öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturum şeklinde yapılacaktır.

        • 4

          SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

          Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Sınav konuları; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için oturum sırasına göre 4 (dört) oturum şeklinde aşağıdaki gibidir:

          Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

          Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

          Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

          İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

        • 5

          Sınav konuları; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği mezunları için tek oturum şeklinde aşağıdaki gibidir:

          Fizik I, Fizik II, Matematik I, Matematik II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Olasılık ve İstatistik, Sayısal Analiz, Kimya I, Kimya II, Temel Bilgisayar Bilimleri, Problem Çözme ve Algoritma.

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