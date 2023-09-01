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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Bakanlardan TEKNOFEST'e ziyaret - Teknoloji Haberleri

        Bakanlardan TEKNOFEST'e ziyaret

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Ankara'da kapılarını açan TEKNOFEST'i ziyaret etti. Bakan Kacır, TEKNOFEST'e 2. gününde de muazzam bir ilgili olduğunu belirterek, katılımın 7'den 70'e olmasının gurur verici olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:52
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        Bakanlardan TEKNOFEST'e ziyaret
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        T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TEKNOFEST Milli Eğitim Bakanlığı Standını ziyaret ederken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da TEKNOFEST alanına ziyarette bulundu.

        Bakan Kacır, etkinliğin ikinci gününde TEKNOFEST alanındaki stantları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Festivali ziyaret eden vatandaşlarla da fotoğraf çektiren ve sohbet eden Kacır, burada gazetecilere de açıklamalarda bulundu.

        Kacır, Ankara'nın dört bir yanından ve çevre illerden festivale akın eden vatandaşlarla sohbet ettiklerini belirterek, herkesin milli teknoloji hamlesi ve Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğuyla gurur duyduğunu kaydetti.

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        6. YILINDA İLK KEZ ANKARA'DA

        TEKNOFEST'i 6'ncı yılında ilk defa Ankara'ya getirme fırsatı bulduklarını belirten Kacır, "Bugün de muazzam bir ilgi var. Bizi gururlandıran 7'den 70'e bir katılımın olması. TEKNOFEST gençler için çok şey ifade ediyor ama 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarında olup kendini hala genç hissedenler için de çok şey ifade ediyor. Çünkü özellikle o yaş grubu Türkiye'nin tarihini iyi biliyor. Akamete uğratılmış milli teknoloji serüvenimizi gençlerden daha iyi biliyor. Dolayısıyla onlar için bugün geldiğimiz noktada tam bağımsızlık yolculuğunda işte bu meydanda sergilenen, gökyüzüyle buluşan yüksek teknoloji ürünlerini geliştirebilen bir ülke olunması ayrı bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

        Kacır, daha sonra haberleşme ve iletişim teknolojileri çadırına girerek TEKNOFEST Girişim Yarışması'na katılan gençlerin projelerini inceledi ve birlikte fotoğraf çektirdi.

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