Bakan Koca paylaşmıştı! Çiğdem hemşire: El birliğiyle üstesinden geleceğiz

Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi´nde 18 yıldır acil servis hemşiresi olarak çalışan Çiğdem Aydın, şubat ayında eşi, annesi, babası ve çocuğu ile birlikte koronavirüse yakalandı. Hemşire Aydın, hastalığı hafif geçirirken, ağır geçiren annesi ile babası hastanede tedavi gördü. Aydın ile ailesi, tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Çiğdem Aydın, aşılama çalışmaları başladıktan sonra gönüllü olarak desteklemeye karar verdi. Talebini hastane yönetimine bildiren Aydın, aşı birimi sorumlusu olarak görevlendirildi.
BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR
Sağlık Bakanı Koca da Çiğdem hemşireye, Twitter´daki hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür edip, "Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi´nde 75 bininci doz aşının yapılış anı. Hemşire Çiğdem Aydın; eşi, oğlu, anne ve babasıyla birlikte Covid-19 geçirmişti. Şimdi aşılama biriminde gönüllü çalışıyor. Şahsınızda aşı biriminin tüm çalışanlarını kutluyoruz Çiğdem Hanım" dedi.
'GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAYA BAŞLADIM´
Çiğdem Aydın da Bakan Koca'ya teşekkür ederek, salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının büyük özveri ve fedakarlık ile görevlerini yerine getirdiğini söyledi. Aşılama çalışmalarında gönüllü görev aldığını belirten Aydın, "Son 1,5 senedir dünya olarak pandemiyle uğraşıyoruz. Türkiye de bununla mücadele eden ülkelerden. Biz sağlıkçılar biraz daha risk altındaydık, hastalarla yakın temasımız olduğu için. Uzunca bir süre korunmaya çalıştık sonrasında ben de koronavirüse yakalandım. Benden aileme de geçti. 14 günlük karantina sürecimiz oldu ve bu süreç bizim için zor geçti. Ben bir doz aşı olduğum için biraz daha rahattım aileme göre ama ailemden hastanelere yatışlar oldu. Tedavilerimiz yapıldı. İyileştik. Ben acil servis hemşiresiydim. Yaklaşık 18 yıl acil serviste çalıştım. Covid-19 olduktan sonra bu işte benim de katkım olsun, diye gönüllü olaraktan çalışmaya başladım" diye konuştu.
`YOĞUN ÇALIŞTIĞIMIZDA MEMNUN OLUYORUZ´
Aşılamaya katılımdan memnun olduğunu dile getiren Aydın, "Yoğunluğumuz bazı günler çok oluyor ama biz bu durumdan memnunuz çünkü aşılamaya ne kadar katılım olursa pandemi sürecini o kadar erken atlatacağımızı düşünüyoruz. İnsanlarımız sağ olsunlar, katılıyorlar aşılama programına ve bu konuda duyarlılar. İnşallah verdiğimiz mücadelelerin karşılığını ilerleyen günlerde alacağız. El birliği ile bu sürecin üstesinden geleceğiz" dedi.
Çiğdem Aydın, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının yükünü azaltmak için herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini de vurguladı.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!