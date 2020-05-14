Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "Dünya Çiftçiler Günü" mesajı

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Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajla Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.Koronavirüs sebebiyle dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret eden Selçuk, mesajında şunları kaydetti:"Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte aldığımız önlemler, vatandaşlarımıza sunduğumuz destekler ve halkımızın özverili çabaları sayesinde bu günlerin de geride kalacağına, bu süreçten daha da güçlü çıkacağımıza yürekten inanıyorum.Salgın süresince vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması bu durumun daha kolay atlatılabilmesi için oldukça önemliydi. Salgın ile mücadelemize var güçleriyle destek veren çiftçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum, Dünya Çiftçiler Günü'nüzü kutluyorum."