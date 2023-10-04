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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı intihar etmiş!

        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Tefecilerden borç alan iş insanı Mehmet Sabri Ö.'nin ise tefecilerin baskısına dayanamayıp intihar ettiği ortaya çıktı

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 04.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:50
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        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
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        İçişleri Ali Yerlikaya'nın duyurduğu tefecilere yönelik operasyonlar, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

        TEFECİ İKİ GRUP BELİRLENDİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis ekipleri, tefecilik yapan 2 grubu belirleyince çalışma başlatıldı. Gruplardan birine bir intihar olayı sonrasında baskın düzenlendi.

        537 BİN TL BORÇ PARA ALDI

        İddiaya göre, kardeşiyle birlikte hayvancılık yapan Mehmet Sabri Ö. para çıkmazına düşünce mezbahacılık ve tefecilik yapan bir tanıdığından 537 bin lira borç almak zorunda kaldı. Yüksek faizle borç alan kardeşler zamanı gelince ödeme yapamadı.

        ALINACAK PARAYI 3 MİLYON TL'YE ÇIKARDILAR

        Tefecilik yapan şüpheliler, kardeşleri tehdit etmeye başladı. Bir yandan da alacakları rakamı 3 milyon liraya yükselttiler.

        BASKIYA DAYANAMADI İNTİHAR ETTİ

        3 milyon lira borçlanan kardeşlerden Mehmet Sabri Ö. baskılara dayanamayınca intihar etti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Mali Polisi olayla ilgili görevlendirince, teknik ve fiziki takip başladı.

        6.5 MİLYON TL İÇİN 50 MİLYON LİRA ZARAR

        Diğer olayda ise, bir iş insanı tefecilerden borç alan arkadaşı için aracı oldu. İş insanının arkadaşları 6.5 milyon lira borç aldı. Tefecilik yapan şüpheliler alacaklarını tahsil edemeyince, borcu ödemesi için aracı olan iş insanına baskı yaptı. Suç örgütü üyelerinin baskı ve tehditleriyle ödeme yapmak zorunda kalan iş insanının yaklaşık 50 milyon lira zarara uğradığı belirtildi. Polis, bu şüphelilerin de peşine düştü.

        14 ŞÜPHELİ YAKALANDI, SİLAH, ÇEK, SENET, AJANDA

        Yapılan araştırmaların ardından polis ekipleri, 2 ayrı şebeke olarak tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin 14'ü de gözaltına alındı. Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, çok sayıda mermi, 180 bin lira para, mağdurlara ait çok sayıda çek, senet ve sözleşmeler ile borçlu kişilerin isimlerinin ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi.

        BAKAN YERLİKAYA ŞÖYLE DUYURDU

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilik suçu kapsamında yürütülen 2 ayrı operasyon düzenlendi.

        Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Mali suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

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        #tefeci operasyonu
        #Son dakika haberler
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