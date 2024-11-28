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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yerlikaya: Aferin sana Umut'çuğum | Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya: Aferin sana Umut'çuğum

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda emniyet şeridi ihlallerine değindi. Bir sürücünün 4 buçuk yaşındaki oğlu ile konuştuğu videoyu paylaşan Bakan Yerlikaya, "Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut'larımızda" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 17:35 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:35
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        Yerlikaya: Aferin sana Umut'çuğum
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda emniyet şeridi ihlallerine değindi.

        Bir sürücünün 4 buçuk yaşındaki oğlu ile konuştuğu videoyu paylaşan Bakan Yerlikaya, "Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut’larımızda" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya paylaşımına şöyle devam etti: "Ve bir söz de emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine… Hepinize cezai işlem uygulandı. Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir."

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