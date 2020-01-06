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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Bakan Varank , " Yerli otoda İlk hedef 2020 yılının birinci yarısında fabrikanın inşaatına başlanması. Projede ilk 15 yıllık planlar yapıldı." açıklamasında bulundu

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- Vatandaşların yerli oto projesini destekleme oranı yüzde 97.6. Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98. Bu aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Aracı olmayanların yerli otoyu alma oranı yüzde 96.2

- Türkiye'nin otomobili projesinin başarılı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

- İlk hedef 2020 yılının birinci yarısında fabrikanın inşaatına başlanması. Projede ilk 15 yıllık planlar yapıldı.

- Bu sene içinde marka belirlenmiş olacak

- Toyota Corolla Hybrid bir aracım var. Türkiye'nin ihracatında ilk 3'te olan bir marka. Sakarya'da yerli üretim.

- Ön ödemeli sipariş teknik bir mevzu. Şu an itibariyle ön ödemeyle bir sipariş kaydı yapılmıyor.

- Bu işte başarma şansınız da rezil olma şansınız da var. Devrim aracında koca bir proje kenara itilmiş.

- Biz bu araçlarla yeni bir teknolojinin kapısını aralamış oluyoruz. Mevcut araç üreticileriyle rekabetimizde hiçbir engel yok. Yüz yıldır bu işi yapanlar da bu teknolojiye yeni başlayacak. Doğru zamanı yakaladık ve doğru yerde yapıyoruz.

- Dünyada artık rekabet etmek istiyorsanız kullanıcı değil üretici olmak zorundasınız.

- Ar-Ge faaliyetlerini oldukça kolaylaştırıyoruz. Bilişim Vadisi ile ilgili iki önemli hedef var. TOGG'un da buraya gelmesiyle etrafındaki her şeyle bağlantılı bir sistem yani akıllı mobilite teknolojileri geliştirecek bir kümelenmeyi gerçekleştirmek istiyoruz

- Yeni nesil yazılım okulu kurma planımız var. Biri Gebze, biri İstanbul'da olacak. Mezunlarının yüzde 90'lar seviyesinde iş bulabildiği bir uygulama. Bu alanda çok ihtiyaç var. Yazılımcı sayısı istediğimiz seviyede değil.

- Geleneksel araçlara alıştığımız için bunlar elektrikli otomobiller. Bunu prize taktığımızda 7-8 saatte kendi evinizde şarj edebiliyorsunuz. Bir cep telefonunu nasıl şarj ediyorsanız bunu da öyle şarj edebileceksiniz. Hızlı bir şarj için bir altyapıya ihtiyacımız var. Bunun için çalışmalara başlamış durumdayız

- Benzin istasyonlarında entegre, AVM'lerde bazı otoparklarda zorunlu hale getirilmesi söz konusu olacak. 2022 yılında araç çıktığında şarj altyapısı hazır olacak

- Fiyat konusu bugünden araçla ilgili bir fiyat verme şansımız yok. Bu ticari bir girişim. İlk araç piyasaya çıktığında rakipleriyle rekabet edebilecek bir fiyatta olacağını bize söylüyorlar. Rekabetçi bir şekilde piyasaya çıkacak. Şu anda bir fiyat verme şansımız yok. TOGG şunu söylüyor bir marka oluşturuyoruz. Servis ağı satış sonrası her şeyi tamamlamadığınızda bir marka oluşturamazsınız.

- İnşallah bir kaç ay içinde fabrikanın temelini atmayı planlıyorlar. 100-150 arasında prototipi üretecekler. Üzerinde testlerin yapılacağı prototipi üretme aşamasındalar.

- 2022 yılının başında fabrika çalışmaya başlar, 2022 yılının sonunda üretimden ilk araçlar çıkar

- Belki 2022 yılının sonunda holografik asistanı dünyada ilk kez bir araçta göreceğiz. Bunu Türk mühendisler geliştirdi.

- Türkiye gerçekten otomotiv endüstrisinde güçlü. Kendi dizayn ettiğimiz araçlarımız var. Özellikle ticari araçlarda yerlilik oranı çok yüksek araçlar var. Maalesef bir marka adı altında olduğu için ona bağlı gidiyor. Biz çoktan bu işi yapabilecek kabiliyetlere sahibiz

- Yüzde yüz snai haklarının bize ait olduğu bir araç

- Otomotiv alım garantisini ilk defa uyguluyoruz. TOGG için uyguladık ilk kez. Bunun dışında hiçbir firmaya araç alım garantisi vermedik. Wolksvagen'le böyle bir taahhüt söz konusu değil. Asla öyle bir alım garantisi konuşulmadı ve söz konusu değil.

- Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilgisini bende medyadan gördüm. Bize ulaşmış resmi bir talep yok. Yerli otomobili deneme talebi gelirse bunu tabii ki değerlendiririz. Bu Türkiye'nin otomobili.

- Dünyada rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon yapmak zorundasınız

- Proje bazlı teşvik sistemi 2016 yılında hayata geçti. 26 projeye destsek veriyoruz. Bu teşvik sistemiyle desteklenen projelerin büyüklüğü 76 milyar lirayı buluyor. Başvurular yapılıyor. Teşviği vermekle bitmiyor. 2020 yılında bir çok projelerin inşaatlarına başlanmış olacak. İstihdam açısından oldukça faydalı

-Teşvik süreçlerimiz oldukça şeffaf. Bunların tamamını Resmi Gazete'de yayınlıyoruz. Artık tamamlanan teşvik yatırımları verilerini de paylaşacağız. 2019 yılının toplam teşvik yatırımları 137 milyar liralık 5bin 691 program için yatırım teşviği belgesi tamamlama vizesi vermişiz. 170 bin kişinin istihdam edilmesini sağlamışız

- Geçen sene ilk defa uluslararası lider araştırmacılar programını başlattık. Türkiye'yi dünyanın her tarafından gelen araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu programı ilan ettiğimizde bize istihza ile yaklaşanlar oldu. Bugün geldiğimiz noktada programın hem başvuru hem sonuçlarından çok memnunuz. 127 araştırmacı bu programdan faydalanmaya hak kazandı.

- 100 deneyap teknoloji atölyesi yapma planımız var. 18 ilde deneyap atölyesi için başvuru sınavlarında bugün son gün

- Uzay ajansı 20 yıllık bir hayalimizdi. Biz Türkiye'nin uzay ajansıyla ülkemizin uzaya dönük faaliyetleri tek elden koordine etmek için bir yapı oluşturmuş olduk.