        Bakan Uraloğlu, Kırşehir'de konuştu: Bereketli ve verimli olsun - İş-Yaşam Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehirde konuştu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Görevimiz sizin bize verdiğiniz emaneti ve sorumluluğu yine sizin bize verdiğiniz vergilerle bihakkın görevimizi yapma gayretidir. Bundan sonra da inşallah böyle olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 21:56 Güncelleme: 15.08.2025 - 21:56
        Bakan Uraloğlu, Kırşehir'de konuştu: Bereketli ve verimli olsun
        Bakan Uraloğlu, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen 7. Geleneksel Bulgur Festivali'nde yaptığı konuşmada, festivalin bereketli ve verimli olmasını diledi.

        Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nun 6 yıllık görev süresinde tamamladığı 50 projesinin olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Allah razı olsun. Bunun bedeli elbette kıymetlidir ama daha kıymetlisi de vatandaşın ihtiyacını giderecek çeşmeye musluk taksanız en kıymetlisi o olabilir. Onun için vatandaşa dokunmuşsunuz, Allah razı olsun. Rabbim sizleri daha güzel hizmetlere vesile kılsın." diye konuştu.

        Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kırşehir ve Çiçekdağı'na yaptıkları projelere dikkati çekerek, "Kırşehir'i gerek Kaman-Bala üzerinden gerekse de Kırıkkale üzerinden bölünmüş yolla Ankara'ya bağladık. Sadece Ankara'ya bağlamadık, Ege, Marmara ve Kapıkule'ye kadar bağladık. Kırşehir'imizi Kayseri üzerinden Doğu ve Güneydoğu’ya bölünmüş yollarla bağladık. Hacıbektaş üzerinden Nevşehir, Niğde'den bütün Akdeniz’e bağlamış olduk. Otoyol bağlantısıyla bir taraftan Kapıkule’ye, diğer taraftan da Şanlıurfa’ya kadar otoyol standardıyla Kırşehir'imizi kavuşturduk." ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        Bakan Uraloğlu, çevre yolu ve Tuzköy Havalimanı yolunun çalışmalarının devam ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye’nin 81 iline olduğu gibi Kırşehir'de de birçok hizmet yaptık, Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz. Devam edenler ve planladıklarımız var. Kırşehir'den başlayıp da Çiçekdağı'na gelip, oradan Yerköy üzerinden anayola bağlanan yolu yatırım programına almıştık. Hemen Çiçekdağı'ndan Kırşehir'e doğru heyelanlı ve standardı düşük olan 14 kilometrelik bölümün, önümüzdeki ay inşallah ihalesini yapıyoruz ve çalışmaları başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, bizler takipçisi olacağız. Yaptığımız hizmetlerde her kimin emeği geçmişse hepsinden Allah razı olsun. Bizim görevimiz size yaptığımız hizmetleri kafanıza kakmak değildir. Görevimiz sizin bize verdiğiniz emaneti ve sorumluluğu yine sizin bize verdiğiniz vergilerle bihakkın görevimizi yapma gayretidir. Bundan sonra da inşallah böyle olacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allahü Teala bize çok daha hizmetler yapmayı nasip etsin, bizi sizlere karşı mahcup etmesin."

        Festivale, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu da katıldı.

        Daha sonra Bakan Uraloğlu ve protokol üyeleri hizmete giren 50 projenin açılışını gerçekleştirdi.

        Bu arada, Bakan Uraloğlu ve protokol üyeleri festivalde bulgur dövdü.

