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        Haberler Gündem Güncel Bakan Uraloğlu: İsrail'in hastane saldırısını unutmamak için pul tasarlayacağız

        Bakan Uraloğlu: İsrail'in hastane saldırısını unutmamak için pul tasarlayacağız

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İsrail'in Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı ile ilgili tarihe kayıt düşmek adına pul tasarlayacaklarını belirterek, "İsrail'in bu insanlık dışı saldırısını unutturmayacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:51 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:04
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        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliği ile Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "Cumhuriyet'in 100'üncü Uluslararası Pul Sergisi"nin açılışına katıldı.

        Uraloğlu, İsrail'in Filistin'e düzenlediği insanlık dışı saldırı ve kuşatmadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Şüphesiz bir gerçek ki Filistin'in tüm İslam alemi nazarında büyük bir manevi değeri vardır. Filistin´'n özgürlüğü bizim için bir dava niteliğindedir. Ancak bu davaya Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun şahsında birleşen aziz milletimiz dışında, bu zulmün sona ermesine çok fazla gayret eden göremiyoruz. Filistin'de yaşanan insanlık dramını ve İsrail'in yaptığı katliamları, Cumhurbaşkanımızdan başka kimse gerçek manada konuşmaya dahi cesaret edememekte. Maalesef Filistin topraklarında, yalnızca mazlum Filistin halkının özgürlük hakkını değil; aynı zamanda Orta Doğu ve dünya barışını yok eden tarihin en kanlı saldırısı yaşanmaktadır" dedi.

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        "BÖYLE BİR ZULMÜ HİÇBİR VİCDAN KABUL ETMEMEKTEDİR"

        İsrail'in içinde tedavi gören çocukların, kadınların ve masum sivillerin bulunduğu bir hastaneyi vurmasının en temel insani değerlerin dahi kaybedildiğinin göstergesine işaret olduğunu anlatan Uraloğlu, "Böyle bir zulmü hiçbir vicdan kabul etmemelidir. Büyük bir açık hapishane haline getirilen, tüm giriş ve çıkış yolları kapatılan, dünyadan tecrit edilen ve ölüme terk edilen Gazze'deki mazlum Filistin halkına yıllardır uygulanan ambargo ve zulüm, yürekleri dağlamaktadır. Uluslararası camiayı dinlemeyen ve uluslararası hiçbir sözleşme ve hukuk ilkesine uymayan İsrail, bölgedeki tüm kitle iletişim mecralarını karartmaya çalışarak Filistin halkının kanı üzerinden kirli bir oyun oynamaktadır. Ama bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak söz konusu bölgedeki çatışmaları ve yaşananları dünyaya aktaran Türk gazetecilerin, internet ve iletişim konusunda kesinti yaşamamaları için kullandıkları cep telefonları üzerinden ücretsiz ve kesintisiz iletişim desteği sağladık. Bölgede yaşanan gerçeklerin tüm dünyaya aktarılması için gereken tüm çalışmaları yapmaktan da geri durmayacağız" diye konuştu.

        TÜRKİYE-FİLİSTİN ORTAK PULU SERGİDE

        Türk halkının her daim Filistin halkının yanında olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Geçmişte de kardeştik; bugün ve gelecekte de bu kardeşliğimiz devam edecek. Bugünkü pul sergimizde, bu kardeşliğin en önemli kanıtlarından birini de göreceksiniz. 2013 yılında basılan ve üzerinde Mescid-i Aksa ile Sultan Ahmet Camisi'nin bulunduğu Türkiye-Filistin ortak pulu, halklarımız arasındaki kardeşliği adeta ölümsüzleştirmiş ve tarihe kayıt düşmüştür. Ve şimdi El Ehli Baptist Hastanesi'nde yaşanan bu elim hadiseyi tarihe kayıt düşmek adına yeni bir pul daha tasarlıyoruz. İsrail'in bu insanlık dışı saldırısını unutturmayacağız. Biliyorsunuz; pul, bir miras, bir kültür ve kimileri için vazgeçilmez bir tutkudur. Pulları biraz dikkatle incelediğinizde, basıldıkları dönemin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel öğelerinden izler taşıdığını görebilirsiniz. Hepsinden de önemlisi pul basmak, aynı para basmak gibi bir bağımsızlık alametidir" dedi.

        "100'ÜNCÜ YIL PULUMUZU KOLEKSİYONA EKLEYECEĞİZ"

        Osmanlı İmparatorluğu'nun 1 Ocak 1863´te ilk yapışkan posta pulunu bastığını ve 1875 yılında Genel Posta Birliği'nin kurucu üyesi olduğunu belirten Uraloğlu, "İlk pul dizaynı Türk hükümdarlık amblemi olan tuğraydı. Bu pul, İstanbul Matbaası'nda çizildi ve milletimizin bağımsızlığının yeni bir emaresi olarak tarihteki yerini aldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu Asya'da, Rusya'dan sonra yapışkan posta pullarını basan ikinci bağımsız ülke oldu. 1923 yılında Cumhuriyeti'mizin kurulmasıyla birlikte de postacılık hizmetleri çok daha modern bir hale geldi ve Türkiye kendi posta pullarını ustaca dizayn edip, üretmeye devam etti. PTT tarafından basılan pullar, vatandaşlarımızın özenle yazılmış mektuplarında yer almanın yanı sıra, basıldığı dönemin önemli olay ve gelişmelerini de gelecek nesillere aktaran tarihi bir belge niteliği de taşıyor. Ve şimdi 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında, 29 Ekim'de Cumhuriyeti'mizin ilanının 100'üncü yılına özel tasarlanan 100'üncü yıl pulumuzu da müze koleksiyonumuza ekleyerek, vatandaşlarımızın ilgisine sunacağız" diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Uraloğlu'na, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından Türkiye-Filistin ortak pulu ve sergiye özel olarak tasarlanan zarf hediye edildi. Uraloğlu, bu zarfı imzaladıktan sonra kurdele keserek, serginin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra sergiyi gezen Uraloğlu, buradaki pullar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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        #abdülkadir uraloğlu
        #ptt
        #israil
        #gazze
        #son dakika haberi
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