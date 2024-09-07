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        Haberler Gündem Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama

        Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili bir soruya yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 18:45 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:45
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili bir soruyu cevaplayan Bakan Tunç şu değerlendirmede bulundu:

        Engin Polat serbest mi bırakıldı?
        Engin Polat serbest mi bırakıldı?

        Cumhuriyet savcılığımız itiraz etmiştir. Değerlendirecek olan dosyaya bakan hakimlerdir. Dışarıdan biz dosyadaki delilleri değerlendirme imkanımız olamaz. O nedenle görülmekte olan bir davada yargı en doğru kararı verir. Toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır. Yargı mensuplarımıza güvenelim.

        ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

        Bakan Tunç, bir soru üzerine de şu karşılığı verdi:

        Yargımız anayasadan yetkisini alır. Yargının tarafsız ve bağımsız olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğunu ifade ediyoruz. Yargılama yapanlara yönelik sözler sarf ederseniz tehlikeli durum ortaya çıkar. Görülmekte olan davalarla ilgili olarak sorumluluk makamında olan kişilerin daha sorumlu davranması lazım. Bırakın yargı görevini yapsın. Burada sayın Özel, özellikle kendi belediye başkanlarının yargıya yönelik parmak sallamasına onun yanında olduğunu ifade etmesi talihsizlik. Siz yargıyı tehdit ederek 'şöyle karar vermezseniz şöyle olur...' bunlar eski Türkiye manzaraları. Geçmişte yargı arka bahçe yapanlar bugün ortaya çıkıp biz başkanımızın yanındayız yargıya parmak salladığı noktasında ona destek oluyoruz derseniz sorumlu harekette bulunmamış olursunuz.

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        #Engin Polat tahliye
        #Yılmaz Tunç
        #haberler
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