ENGİN POLAT VE 3 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gün geldi. Diğer tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Davanın üçüncü duruşmasında Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Küşat Polat ve Ahmet Gün için tahliye kararı verildi.