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        Haberler Gündem Bakan Tunç: İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı

        Bakan Tunç: İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, golden sonra İsrail´in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek´ suçundan adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 23:50 Güncelleme: 14.01.2024 - 23:54
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        İsrailli futbolcu hakkında adli soruşturma
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        Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail´in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek´ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze´de soykırım yaparak insanlık suçu işleyerek İsrail´in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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