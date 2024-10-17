Bakan Tunç inceleme izni verdi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görev yapan Başsavcı Yavuz Cengiz'in, avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un HSK Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı
Giriş: 17.10.2024 - 18:40 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:43
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde görev yapan Başsavcı Yavuz Cengiz’in, avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Başsavcı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un HSK Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda inceleme başlatıldı...
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