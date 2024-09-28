Bakan Tekin: Sınavları kaldırmıyoruz, müfredatımızı yüzde 35 oranında hafiflettik

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sınavları kaldırmıyoruz arkadaşlar. Sınavları başka zaman tartışacağız. Ama size şu müjdem var; eğitim- öğretim sistemimizi, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin üzerlerindeki yükü hafifletmek için dünyadaki standartlara uygun bir hale getirmek için müfredatımızı yüzde 35 oranında hafiflettik. Size iyilikler yaptık. Test sınavlarını kaldırdık biliyorsunuz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 37’nci Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir’de geldi. Kentte ilk olarak bu yıl, vefatının 12’nci yıl dönümü olan Neşet Ertaş’ın mezarını ziyaret ederek başlayan Bakan Tekin, ardından da Kırşehir Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyaretlerin ardından Cacabey Meydanı'nda 37'nci Ahilik Haftası programında açıklamalarda bulundu. Okullarda yeni eğitim ve öğretim yılında ahilik kültürü, girişimcilik ötesi ve ahlak dersinin müfredata eklendiğini söyleyen Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedef olarak işaret ettiği, tarihimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme davasının en önemli alanlarından bir tanesi eğitim alanında da hem geleceği inşa edilecek hem de geçmişin kültürünü, gelecek kuşaklara aktaracak bir eğitim öğretim sürecinin içerisindeyiz" dedi.

REKLAM 'AHİLİĞİ OKULLARDA YAŞATMAK İSTİYORUZ' Ahilik kültürünün önemine vurgu yapan Tekin, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran hakkında kapsamlı ve doğru bilgiler sahibi olmasını istiyoruz. Bu nedenle ahiliği okullarımızda öğretmek ve yaşatmak istiyoruz. Bugünkü ticaret anlayışımızı, kapitalizmin ve emperyalizmin dayatmalarına karşı geleneğimizin hak, adalet, merhamet ve zerafet üzere şekillendirdiği ahlakıyla şekillendirmek için eğitimimizi ahilik ile güçlendirmek istiyoruz. Malumunuz bu eğitim- öğretim yılının başında Türkiye Yüzyılı maarif modelini bir biçimde uygulamaya koyduk. Ahiliğin de özünü oluşturan dayanışma, yardımlaşma, dürüstlük, merhamet, adalet hakkın teslimi gibi milli değerlerimiz uygulamaya başladığımız Türkiye Yüzyılı maarif modeli öğretim programlarının da özünü oluşturmaktadır. Köklerden geleceğe düsturuyla başlattığımız bu dönüşüm süreci kendi özüyle barışmış bir neslin inşası için şanlı değerleriyle geleceğe el uzatmaktadır. Türkiye'nin bunların dışında, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimdeki gelecek vizyonunu şekillendirmek, özellikle esnaf, sanayici ve ticaret erbabı dostlarımızın ihtiyaç duyduğu aranan eleman nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için de mesleki ve teknik eğitimde, devasa adımlar atmayı hedefleyen bir politika belgesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 10 Ağustos tarihi itibariyle yürürlüğe soktuk" ifadelerini kullandı.

'BİZİ SİZE ŞİKAYET EDEN SİYASETÇİLER VAR' Türkiye modeline yönelik ideolojik ve önyargılı eleştirilerle karşı karşıya olduklarını da söyleyen Bakan Tekin, "Biz tüm bunları yaparken eğitimimizi, eğitim müfredatımızı, programlarımızı geleneğimizden beslenen bir hale getirirken, Türkiye'ye özgü bir model inşa edip, geleceğimizi köklerden beslenen gençlerimizden oluşturmaya çalışırken Türkiye modeline yönelik ideolojik ve önyargılı eleştirilerle de karşı karşıyayız. Bunun da burada altını çizmek isterim. İdeolojik diyorum. Çünkü, biraz önce saydığım hususlara ve bunların eğitim var olmasına karşı çıkan ideolojik eleştiriler var. Önyargılı diyorum. Çocuklarımızın meslek sahibi olmasını istediğimiz için çocuk işçiliğini teşvik ettiğimiz gerekçesiyle bizi size şikayet eden siyasetçiler var. Ben bütün bunları yapan sizin geleneklerimizi önemseyen, özümseyen, önemseyen milletimizin bu anlamda desteğinin arkamızda olduğuna inanıyorum. Bu eleştirileri dikkate almadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'SINAVLARI KALDIRMIYORUZ, YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETTİK' Bir öğrencinin 'Sınavları kaldırın Sayın Bakanım' demesi üzerine Tekin, "Sınavları kaldırmıyoruz arkadaşlar. Sınavları başka zaman tartışacağız. Ama size şu müjdem var; eğitim- öğretim sistemimizi, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin üzerlerindeki yükü hafifletmek için dünyadaki standartlara uygun bir hale getirmek için müfredatımızı yüzde 35 oranında hafiflettik. Size iyilikler yaptık. Test sınavlarını kaldırdık biliyorsunuz" dedi. 'EK KİTAP ALMAYA GEREK YOK' Öğrencilerin ek kitap tepkisi üzerine ise Bakan Tekin, "Bakın devlet okullarımızda, öğretmen arkadaşlarımızın size ek kitabı almasını gerektirecek hiçbir durum yok. Bizim kitaplarımız, bizim öğretmenlerimiz sizin için yeterli. Yetmiyorsa eğer EBA'ya girin, EBA'da istediğiniz kadar test, istediğiniz kadar materyal var. İlave hiçbir kitaba para vermenize gerek yok arkadaşlar. Anlaştık mı?" diye konuştu.