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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin: Öğretmenlerin ara tatil seminerleri online yapılacak

        Bakan Tekin: Öğretmenlerin ara tatil seminerleri online yapılacak

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarda öğretmenlerin ara tatil seminerleri uzaktan online olarak yapılacak" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:26
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        "Öğretmenlerin ara tatil seminerleri online yapılacak"
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik 11-15 Kasım'da gerçekleştirilecek ara tatil seminerinin çevrim içi yapılacağını bildirdi.

        Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her ayın ilk haftasında düzenledikleri Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettikleri okullarda, öğretmenlerle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ettiklerini belirtti.

        Attıkları tüm adımları öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlediklerini kaydeden Tekin, "Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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