01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni yılı, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde karşıladı. Bakan Soylu önce, Yüksekova Devlet Hastanesi´nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Daha sonra ise karayolu ile Polis ve Jandarma Özel Harekât birliklerinin görev yaptığı Büyükçiftlik Beldesi'nde bulunan 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'ne gitmek için harekete geçti.
ÜÇ SAATLİK YOLCULUĞUN ARDINDAN ULAŞTILAR
DHA'da yer alan habere göre dün akşam saatlerinde Yüksekova'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 3 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından Büyükçiftlik Beldesi'ndeki Evliya Tepe Üs Bölgesi'ne ulaşabildi.
GECEYİ US BÖLGESİNDE GEÇİRDİ
Bakan Süleyman Soylu yeni yılı buradaki askerlerle birlikte karşıladı. Geceyi de üs bölgesinde geçiren Bakan Soylu, sabah saatlerinde ise nöbet kulübelerinde bulunan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) personelini ziyaret etti.
CUMHURBAŞKANI'NDAN TELEFON SÜPRİZİ
İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesindeyken polis ve askerlere ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu'nun megafonunu açtığı telefondan asker ve polislerin yeni yılını kutlayıp, başarı dileklerinde bulundu.
ASKERLERLE KAHVALTI
Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekiler, askerlerle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra helikopterle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na geçti, buradan da uçakla Ankara'ya hareket etti.
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