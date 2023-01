İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AA'nın haberine göre, toplantıda konuşma yapan Soylu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve başarı dileklerini getirdiğini söyledi. Adana'da coşkulu ve samimi bir aileyle buluşmasına vesile olduğu için İl Başkanı Mehmet Ay'a teşekkür eden Soylu, şöyle konuştu:

"TÜRKİYE, ÇOK BADİRELERDEN, BÜYÜK SIKINTILARDAN GEÇTİ"

"Buraya sadece danışma meclisi toplantısına gelmedim. Türkiye, çok badirelerden, büyük sıkıntılardan geçti. Bu ülkenin kimliğine, inancına, birliğine ve beraberliğine dokundular. 'Bize demokrasi fazla, sizden adam olmaz' dediler. Vesayet ve üzerimizdeki baskıyı sürekli devam ettirdiler. Dinimizle, inancımızla, atalarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, annelerimizin bize bıraktığı öğretilerle dalga geçtiler. Yapmadıkları kalmadı. Bizi fukaralığa, yoksulluğa ittiler.

HEP KARŞIMIZA ÇIKTILAR

Bu ülkede bir başbakan astılar. Sadece bir başbakanı idam etmediler, şu Anadolu insanını, ailenin, törenin, geleneğin, dini inancın, 780 bin kilometrekarenin her hücresinin ne demek olduğunu bilen bu insanları sabahtan akşama baskıladılar. 'Siz kimsiniz?' diye Amerika'dan, Avrupa'dan bize parmak salladılar. Sadece Adnan Menderes'i idam etmediler. Özgürlüğünü, hürriyetini, bağımsızlığını, zenginleşmeyi, etrafımızdaki coğrafyaya, dünyaya kendimizi ifade etmeyi, çalışmamızı engellediler. Her 10 yılda bir darbe yaptılar, her 10 yılda bizi 20 yıl geriye götürdüler, patinaj yaptırdılar. Bize buradan çıkamayacağımızı düşündürttüler. Hep karşımıza geçtiler."

Türkiye'de geçmişte kurdurulan gazetelerle cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, ailelerine, ülkenin değerlerine hakaret edildiğini dile getiren Soylu, kadınların kıyafetleri nedeniyle birbirlerinden ayrıldığını, çocukların okula gitmesine engel olunduğunu anlattı.